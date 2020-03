Castillejo e la vita ai tempi del coronavirus: "Anche un piccolo mal di testa ti fa pensare al virus"

Samu Castillejo ha parlato della sua vita in isolamento a 'COPE': "Sono da solo a casa, non ho voluto far venire la mia famiglia".

Samu Castillejo, così come tutti noi, trascorre le sue giornate a casa, in attesa che tutto questo finisca e che si possa a trascorrere in normalità la vita di tutti i giorni. Lo spagnolo del ha rilasciato una interessante intervista a 'COPE'.

Si comincia con l'inizio dell'isolamento e con la scelta di voler passare questo periodo da solo.

"Sono a casa da lunedì, da quando il presidente ci ha informato della sospensione del campionato. Ci sono già giocatori infetti, penso che dovremo rimanere a casa per un po'. Sono in pensiero per la famiglia, sono solo in , non volevo portare loro qui con il rischio di contagiarli. In attualmente siete come eravamo noi tre settimane fa".

L'esterno del Milan attualmente sta bene, ma non per questo è tranquillo. D'altronde è proprio questa la condizione che sta vivendo gran parte di noi.

"Come mi sento? Bene, nessun sintomo, anche se ora un piccolo mal di testa può farti pensare che hai preso il virus".

E così, anche lui esce solo per fare la spesa o per recarsi in farmacia. Nel tempo libero, che allo stato attuale delle cose è molto, si allena seguendo il percorso personalizzato consegnato dal Milan.