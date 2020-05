Castan a Goal: "Nainggolan fumava fuori dagli spogliatoi, ma poi dava tutto in campo"

L’ex difensore della Roma, Leandro Castan, ricorda l’esperienza al fianco di Nainggolan: “Faceva ciò che gli piaceva, ma è stato fantastico”.

Quella di Leandro Castan è stata una carriera che ha toccato in alcune delle sue tappe più importanti. Arrivato nel 2012 in , quando fu la a scommettere su di lui, successivamente ha vestito anche le maglie di e , oltre quella della per una brevissima parentesi di un mese, prima di tornare in .

Castan oggi milita nel Vasco da Gama, ma non ha di certo dimenticato l’Italia e in una diretta Instagram con Goal, ha ricordato alcuni aneddoti legati ad un suo ex compagno di squadra: Radja Nainggolan.

I due hanno giocato insieme alla Roma dal 2014 al 2016, prima che il difensore brasiliano lasciasse la capitale per iniziare un tour in prestito che si è chiuso con la sua ultima parentesi italiana in Sardegna nel 2018.

“Nainggolan arrivò dal Cagliari e all’epoca sapevo poco di lui. Proprio nella sua prima partita però, lo vidi superare un avversario con grande classe per poi dare il via ad un’azione offensiva e li capii che era un giocatore di calibro importante. E’ un ottimo giocatore, ma sfortunatamente ha avuto a che fare con molte polemiche. Quando era a Roma, lasciava lo spogliatoio per fumare con un assistente, faceva quello che gli piaceva e non gli importava di cosa potesse pensare la gente, ma una poi avrebbe risposto dove conta, ovvero sul campo. E’ stato fantastico giocare al suo fianco”.

Castan ha anche parlato di Gerson, un giocatore arrivato alla Roma giovanissimo nel 2016 quando era considerato uno dei migliori talenti in assoluto del calcio brasiliano. Il centrocampista che oggi è uno delle colonne del Flamengo, né in giallorosso né alla è riuscito a esprimersi come in molti si sarebbero aspettati.