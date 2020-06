Castagne spaventa l'Atalanta: "Tottenham e PSG non si possono rifiutare"

L'esterno belga apre ad un futuro lontano dall'Atalanta: "PSG e Tottenham? Voglio trasformare questo interesse in qualcosa di più".

Timothy Castagne è uno dei grandi protagonisti dell' dei miracoli che sta entusiasmando in campionato e in : esterno duttile, capace di giocare sia a sinistra che a destra, si è ritagliato il suo spazio con 21 gettoni accumulati in stagione, nei quali ha segnato 2 goal e fornito altrettanti assist.

Chiaro che con un rendimento positivo anche club di alto livello si interessino alla sua situazione contrattuale: in primis e , come confermato dallo stesso giocatore belga ai microfoni di 'La Derniere Heure'.

"Siamo onesti, società del calibro di PSG e Tottenham non si possono rifiutare. Questo apprezzamento è la prova che il duro lavoro alla fine ripaga sempre. Voglio trasformare un semplice interesse in qualcosa di più".

Parole che spaventano i tifosi bergamaschi, terrorizzati all'idea di dover perdere uno degli artefici della crescita in campo nazionale ed internazionale della 'Dea', ormai non più rivelazione ma bella realtà consolidata.