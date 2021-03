Castagne e il rapporto con Gasperini: "Ha molte difficoltà a controllarsi"

Timothy Castagne torna a parlare dell'Atalanta e di Gasperini: "Non ho mai raggiunto il 100% delle mie capacità a causa del suo modo di lavorare".

Da quando ha lasciato l'Atalanta per il Leicester, la scorsa estate, Timothy Castagne si sente rinato. Meno pressato, più libero. Già qualche tempo fa aveva confessato che "con Gasperini non c'era un grande rapporto". E ora, dopo qualche mese, sembra non aver cambiato idea sui metodi di gestione dell'allenatore nerazzurro.

Gian Piero Gasperini. Si torna sempre lì. È stato lui a provocare la separazione di Castagne con l'Atalanta?