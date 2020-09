Castagne dall'Atalanta al Leicester, è ufficiale: firma per 5 anni

Timothy Castagne lascia l'Atalanta dopo la grande stagione passata; sbarca in Premier League al Leicester e firma per cinque anni.

Castagne non è più un giocatore dell', che ha formalizzato e ufficializzato la sua cessione al . L'affare era già praticamente concluso, ma c'era grande attesa per l'ufficialità. Non sono state rivelate ufficialmente le cifre, anche se dovrebbe trattarsi di una cessione da 25 milioni di euro per la Dea.

Join us in saying #WelcomeTimothy! 🦊 — Leicester City (@LCFC) September 3, 2020

"Atalanta B.C. comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Timothy Castagne al Leicester City. Nel ringraziare Timothy per aver contribuito in maniera significativa nelle sue tre stagioni in maglia nerazzurra al raggiungimento di traguardi importanti per il Club, gli auguriamo il meglio, sia dal punto di vista personale che professionale, per questa sua nuova esperienza in ."

Questo il comunicato dell'Atalanta, che saluta Castagne. Dopo tre stagioni in , il belga potrà giocare in Premier League ed in , visto il quinto posto conquistato dal Leicester nella scorsa stagione

Castagne potrà misurarsi al King Power Stadium con i suoi connazionali Tielemans e Praet, che giocano già nel Leicester. A questo punto la Dea lavora già al sostituto, che secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato dovrebbe essere a sorpresa Karsdorp.