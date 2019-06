Castagne al Napoli non si farà: "Tratto il rinnovo, l'Atalanta è la mia priorità"

Timothy Castagne dice di voler restare all'Atalanta e nega contatti col Napoli: "Ha bussato? Forse alla porta del mio agente, non so altro".

Il nuovo terzino sinistro del non sarà Timothy Castagne. A tirarsi fuori è il diretto interessato che, intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport', rivela di voler restare all'.

La possibilità di giocare la con la maglia nerazzurra d'altronde è troppo ghiotta e la conferma di Gasperini in panchina ha fatto il resto.

"A Bergamo sto benissimo, non l’ho mai nascosto. Adesso stiamo trattando per il rinnovo di contratto. Sono tranquillo, vedremo quali saranno i segnali della dirigenza. Il Napoli bussa? Penso lo abbia fatto alla porta del mio agente, non so molto altro".

Castagne semmai dopo l'Atalanta potrebbe prendere in considerazione un'esperienza lontano dall' .

"La è un torneo molto competitivo, mi piace, ma un giorno vorrei misurarmi con la Premier. E sulle offerte, sarò onesto: in generale non mancano, ma la priorità è l’Atalanta".

Per la crescita esponenziale di Castagne è stato decisivo il lavoro di Gasperini.

"In allenamento ci davo dentro, soprattutto quando stavo fuori. Il mister osserva, se n’è accorto e ha creduto in me. E' fondamentale che sia rimasto, il progetto va forte".

Ora però Castagne aspetta rinforzi dal calciomercato per affrontare al meglio il sogno Champions.