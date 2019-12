Cassano stende Sarri: "Aspettarlo? Sono 4 mesi! Alla Juve manca Chiellini"

Maurizio Sarri ha perso sabato la sua prima partita da quando è alla guida della e ed ecco che le prime critiche - seguite al pareggio interno col - si sono ulteriormente alzate di tono.

Segui live 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Non poteva mancare all'appello degli opinionisti senza peli sulla lingua Antonio Cassano, ospite come di consueto negli studi di 'Tiki Taka'. Il giudizio del barese su Sarri è tagliente.

"Tutti continuano a dire di aspettare Sarri ma sono quattro mesi che lo aspettiamo. Appena ha trovato una squadra forte come la , ha perso... ".

Cassano individua il problema della Juventus principalmente in un'assenza, che ha avuto effetti negativi a cascata.

"Cosa manca alla Juventus? Chiellini. Manca clamorosamente, è un leader dentro e fuori dal campo. Giorgio è uno che ha grande personalità, avrebbe aiutato tanto De Ligt. Poverino è in grande difficoltà e Bonucci non lo riesce ad aiutare come dovrebbe".