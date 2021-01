Cassano secco: "L'Inter ha stritolato la Juve più brutta degli ultimi 10 anni"

L'ex attaccante nerazzurro ha commentato la netta vittoria del team Conte nell'ultimo turno di campionato.

Deve ancora recuperare una gara, contro il , ma la è comunque a netta distanza dalla vetta di . La vittoria del in Sardegna e sopratutto lo stesso successo dell' contro i bianconeri ha distanziato Madama dalle posizioni di testa.

Una gara senza storia quella tra Inter e Juventus, che ha visto i nerazzurri battere i rivali per 2-0 grazie alle reti dell'ex Vidal prima e di Barella poi. Grande entusiasmo per i tifosi meneghini ed enorme delusione per i bianconeri dopo il 18esimo turno di Serie A.

A parlare di Inter-Juventus anche Antonio Cassano, nel suo solito spazio su Twitch, all'interno del canale di Bobo Vieri:

"L'Inter ha fatto una grande partita, ha stritolato la . La settimana scorsa avevo pronosticato una possibile vittoria dei bianconeri ma non mi aspettavo una Juve così brutta. La più brutta degli ultimi 10 anni, molti meriti dell'Inter ma anche molti demeriti della Juve".

Sono ben dieci i punti che separano il Milan capolista e la Juventus, con i bianconeri che come detto dovranno comunque recuperare la sfida contro il Napoli. Inter invece a +7 sui rivali di sempre, nuovamente avvicinati nelle scorse settimane dopo gli stop contro e .

Quella contro l'Inter è stata la seconda sconfitta in Serie A per la Juventus, caduta anche contro la a fine dicembre, tra l'altro tra le mura amiche. A livello complessivo anche il k.o. di Champions contro il nella gara d'andata dei gironi.

Dopo la contro il Napoli, la Juventus di Pirlo se la vedrà contro il per chiudere il girone d'andata, prima di inaugurare quello di ritorno a Genova contro la Sampdoria. Davanti corrono, per Cristiano Ronaldo e compagni impossibile sbagliare di nuovo.