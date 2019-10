Cassano rivela: "A Mazzarri dicevo di avere la febbre e restavo a casa"

Il è in grande crisi e la panchina di Walter Mazzarri, nonostante le dichiarazioni di Cairo, non sembra così al sicuro. Dallo studio di 'Tiki Taka', anche Antonio Cassano ha voluto criticare, dal suo punto di vista, l'operato del tecnico toscano.

I due hanno lavorato insieme alla e Cassano prova a delinerare un ritratto a suo modo.

"Mazzarri sicuramente adesso non dormirà per tre giorni, andrà in grande pressione e parlerà molto con i giocatori. Ma ormai che vuoi dire ai giocatori, c'è la adesso e anche se si tratta di un Derby stai facendo molto male. Poi se c'è un po' di vento, se piove, se il campo è in discesa o in salita, lui un po' di alibi se li crea. Immagino i giocatori in questi giorni, passeranno l'inferno, perché gli parla per due, tre, quatto ore di seguito. Con me lo faceva? Io dicevo di avere la febbre e restavo a casa, quante volte l'ho fatto con lui..."