Cassano in diretta: "Ronaldo quello vero è uno solo, il Fenomeno"

Cosa succede quando si uniscono Antonio Cassano e Christian Vieri in una diretta su Instagram? Uno show vero e propro, senza peli sulla lingua. D'altronde conoscendo i due personaggi non potrebbe essere altrimenti.

E Cassano sfrutta la diretta con l'amico Bobo anche per tirare una stoccata a Cristiano Ronaldo, volontariamente o no...

Poi stoccate ironiche anche all'amico Totti, con Vieri che rivela una conversazione privata secondo cui l'ex capitano della si starebbe allenando due volte al giorno.

"Ma quale allenamento... Lui a te può dire le cavolate, ma non a me. Quello si sta rincoglionendo in quarantena. Le scale le fa al massimo per andare a dormire al piano di sopra".