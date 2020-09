Cassano e la rivelazione su Conte: "Non voleva Pirlo nella sua Juventus"

Il talento di Bari Vecchia parla delle scelte di Conte: "Eriksen fuori? Follia". Su Dybala: "Un buon giocatore, lo fanno passare per un fenomeno".

Andrea Pirlo e Antonio Conte, una volta uno a fianco all'altro, oggi rivali in panchina. Nel 2011 arrivarono insieme alla , uno come giocatore e l'altro per allenare. Eppure, secondo Antonio Cassano, l'arrivo di Pirlo non fu ben visto.

Il talento di Bari Vecchia a 'Sky Sport' ha rivelato che la preferenza dell'allora tecnico della , oggi sulla panchina dell' , era far giocare Marchisio e Vidal. Poi la storia andò diversamente.

"Nessuno lo dice, ma Conte alla Juve non voleva Pirlo: voleva far giocare Marchisio e Vidal. Poi Andrea ogni scudetto che gli faceva vincere, glielo ricordava: i giocatori di qualità non gli vanno molto a genio”.

Cassano ha poi parlato dello stato del centrocampo dell'Inter di oggi e della decisione di Conte di non far giocare Eriksen.

“Kanté è un grandissimo corridore e incontrista, con pochissima. Eriksen è il contrario, come Pirlo. A Conte piacciono giocatori alla Barella, Kanté, Gagliardini e Vidal. Non far giocare Eriksen è una follia. Non posso pensare che in un centrocampo molto normale come quello dell’Inter lui non abbia posto. C’è qualcosa che non mi quadra. Non vedo altri campioni oltre a Vidal".

Parole anche sull' di Ilicic, giocatore per cui Cassano stravede. Fantantonio lancia anche una frecciatina a Dybala.