Cassano non incorona Donnarumma: “I portieri quelli forti sono altri”

Antonio Cassano ha spiegato perché Donnarumma non può essere considerato il migliore al mondo: “In quattro anni non mi ha mai incantato”.

Gianluigi Donnarumma è certamente uno degli uomini del momento. Appena eletto il miglior portiere di Euro 2020, con le sue parate ha trascinato l’Italia sul tetto d’Europa.

Oggi sono in molti a considerarlo il più forte portiere del mondo e a pensare che, per quanto fatto nel corso degli Europei, possa anche ambire al Pallone d’Oro.

Non la pensa così Antonio Cassano che, parlando nel corso di 'Bobo TV' su Twitch, ha spiegato perché secondo lui Donnarumma non può essere considerato il migliore al mondo nel suo ruolo.

“Donnarumma ha fatto un grande Europeo? Sì. E’ stato bravo? Sì. Uno per dimostrare di essere il più forte portiere al mondo, deve giocare, come hanno fatto i Buffon e i Neuer, ad alti livelli per cinque, sei, sette, otto, dieci anni ad un livello altissimo. Lui gioca da quattro anni e non mi ha mai incantato. Per me i portieri quelli forti sono altri”.

Secondo l’ex attaccante, anche nel corso di Euro 2020 Donnarumma non ha fatto cose eccezionali.

“Se vado ad analizzare tutto, negli Europei nelle prime tre partite non ha preso un tiro in porta, con l’Austria non ha preso un tiro in porta, poi ha fatto una grande parata che lui è riuscito a rendere semplice. Su sette partite ha fatto due parate”.

Per Cassano, il fatto che le super big europee non abbiano puntato su di lui può valere un indizio.