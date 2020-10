Cassano deciso su Conte: "Ha avuto Hakimi e Vidal, deve vincere lo Scudetto"

Antonio Cassano ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport', consacrando l'Inter come grande favorita: "Conte è obbligato a fermare la Juventus".

Antonio Cassano per il momento resta ancora in disparte, resta fuori dal mondo degli addetti ai lavori del calcio, ma cerca ancora un'avventura per cominciare la sua carriera da direttore sportivo.

Nel mentre ha raccontato alla 'Gazzetta dello Sport' la sua visione di questa nuova .

"Conte pensavo non rimanesse dopo lo sfogo di fine torneo, evidentemente lo strappo è stato ricucito. Ora non può fallire: deve vincere lo scudetto. Ha avuto Vidal e Hakimi, è rimasto Lautaro, ha una squadra più forte dello scorso anno. Pirlo diventerà un grande allenatore, ma è al suo primo anno. Conte è obbligato a fermare gli scudetti di fila della ".

Poi Cassano, parlando del Derby di questa seram fa il suo personale confronto tra Lukaku e Ibrahimovic.

"Zlatan è il miglior giocatore del campionato: lui è il ma non so se basterà. Lukaku è giovane, bravo e forte, ma non c’è paragone. A 39 anni la forza fisica non basta, serve la qualità e Ibra ne ha tanta: dopo Ronaldo il Fenomeno e Van Basten c’è lui".

Infine, ricordando i tempi dell' , Antonio Cassano racconta un aneddoto legato ad un ex compagno di squadra.