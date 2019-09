Cassano critico su Dybala: "Se la Juve punta su di lui, rischia di non vincere niente"

Cassano ha anche analizzato l'ottimo avvio di stagione dell'Inter di Conte: "Ha fatto due tiri e vinto la partita. Sono segnali positivi, è speciale".

Un Antonio Cassano senza freni, quello che ieri sera ha parlato a tutto tondo della negli studi di 'Tiki Taka'. Ormai ospite fisso del programma sportivo e di intrattenimento in onda sulle reti Mediaset, l'ex attaccante ha riservato alcuni giudizi a , e in particolare.

Partendo dai bianconeri di Maurizio Sarri, Cassano si è detto poco entusiasta per la prestazione messa in campo dalla Juventus contro il nel turno infrasettimanale di campionato, non risparmiando poi una critica nei confronti di Paulo Dybala.

"È un buon giocatore e continua a esserlo. Sento delle cifre astronomiche, che è un fenomeno, che è il nuovo Messi. Mi ricordo queste cose. Che questi offrono 100 milioni, quelli 200… mah, per me continua a essere un buon giocatore ma se la deve puntare su Dybala, rischia di non vincere niente".

Cassano non ritiene infatti la 'Joya' il giocatore giusto intorno al quale costruire un progetto vincente, sentendosi in disaccordo con chi ha esaltato la prestazione dell'argentino contro il Brescia.

Il talento barese si è poi dedicato alla vittoria di misura sulla dell'Inter di Antonio Conte, club per il quale Cassano non ha mai nascosto il proprio tifo.

"La Lazio meritava la vittoria. L'Inter poteva anche perdere sei a zero ma ha fatto due tiri in porta e ha vinto la partita. Questi sono segnali positivi, perché se porti a casa i tre punti anche così, allora hai qualcosa di speciale. Queste vittorie portano entusiasmo e io lo dico dall’inizio del campionato. Lukaku non ha fatto la preparazione ma per Conte andrebbe in guerra. Appena entrerà in forma farà una valanga di goal. Ad Antonio non interessa il gioco, interessa il risultato e non prendere goal. Cari tifosi non aspettatevi il calcio champagne".

Una battuta Cassano l'ha poi scambiata anche con Lorenzo Insigne, arrivato ai microfoni della trasmissione al termine della sconfitta del suo Napoli contro il .

"Digli ad Ancelotti che devi giocare esterno a sinistra nel 4-3-3".

Ha affermato Cassano con una risata. Insigne ha allora ha risposto con un'altra battuta.