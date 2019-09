Cassano critica la Serie A: "Ai miei tempi avrebbero giocato in cinque"

Antonio Cassano non risparmia critiche alla Serie A di oggi e alla mancanza di qualità. E sulla Sampdoria: "Dal Real ho fatto tre passi indietro".

Antonio Cassano ha iniziato il corso per diventare direttore sportivo. E, tra gli obiettivi, potrebbe avere un paio di acquisti di qualità, visto che secondo la sua idea nella di oggi è ciò che manca.

Intervistato da 'Sette', Cassano ha criticato il campionato italiano e affermato che soltanto in pochi dei giocatori attualmente presenti in Serie A avrebbero potuto giocare ai suoi tempi.

"Il mio calcio era fatto di qualità. Oggi in Serie A ci saranno cinque giocatori che all’epoca mia sarebbero potuti entrare in campo. Al mio fianco o contro avevo Ronaldo, Zidane, Totti, Del Piero, Pirlo, Iniesta, Xavi: difficile trovare un concentrato di campioni così. Ci vorrebbero più giocatori di qualità come Ribéry. Abbiamo Ronaldo, Higuain, Dzeko, Pjanic, Insigne: e poi?"

Il talento di Bari Vecchia ha raccontato anche del suo trasferimento alla dal , un ritorno in Serie A che ha rappresentato più di un passo indietro, ma per cui non ha rimpianti.

"Ero a Madrid, nel club più forte del mondo, il Real, e ho fatto tre passi indietro per andare alla Sampdoria. Ma non ho rimpianti, anzi. Lì ho incontrato mia moglie."

Parole anche per l'amico e compagno di nazionale Balotelli, che potrebbe tornare con l' in vista di .

"Gli basterà fare una buona stagione e qualche goal. La verità è che dalla metà campo in su, di forti ci sono solo Chiesa e Insigne."

Cassano si è anche sbilanciato con alcuni pronostici sulla Serie A, affermando che vede l' campione d'Italia e la come possibile squadra sorpresa.