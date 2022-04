Cassano critica l'operato di Allegri: "Ha fallito tutti gli obiettivi"

La Juventus cade in campionato contro l'Inter dopo oltre quattro mesi d'imbattibilità e si trova costretta a dire addio alle già residue speranze di rientrare in corsa nella bagarre tricolore.

Nonostante un match complessivamente dominato dai bianconeri al cospetto dei campioni d'Italia in carica, la poca efficacia sotto porta da parte della truppa zebrata e soprattutto il penalty decisivo di Calhanoglu hanno indirizzato la posta in palio verso la Milano nerazzurra.

Per la Juve, dunque, è già tempo di bilanci: dopo la sconfitta in Supercoppa italiana (sempre contro l'Inter) e l'eliminazione dalla Champions per mano del Villarreal, ai bianconeri non resta che focalizzarsi sulla missione quarto posto, piazza utile per guadagnarsi la qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni. A sette giornate dalla fine, la classifica dice che la prima inseguitrice è la Roma, quinta e distante 5 punti.

Ci sarà poi la Coppa Italia con la semifinale di ritorno contro la Fiorentina che può valere l'accesso alla finale della coppa nazionale, divenuta a questo punto unico titolo alla portata dai bianconeri. Per ripescare l'ultima annata senza trofei della Vecchia Signora bisogna riavvolgere il nastro alla stagione 2010-2011, ossia quella della fallimentare avventura di Luigi Delneri.

E a proposito di 'fallimenti', Antonio Cassano non ha usato mezzi termini per dipingere la prima stagione targata dall'Allegri-bis sulla panchina sabauda:

"Allegri dice bugie gigantesche e ha paura di essere mandato via perché ha fallito tutti gli obiettivi. In Champions è andato fuori contro la nona squadra del campionato spagnolo. Dopo una figura del genere io sarei andato da Andrea Agnelli a rescindere il contratto". Le parole dell'ex calciatore alla 'Bobo TV'.

Allegri, al sesto anno sulla panchina della Juve dopo i cinque consecutivi dal 2014 al 2019, ha vinto 11 trofei alla guida del club piemontese: 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane.