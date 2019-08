Cassano contro Wanda Nara: "Icardi aspetta la Juve", "Non è vero, non è così"

Wanda Nara è tornata ad essere ospite del programma 'Tiki Taka' su Uno, con il ritorno della . 'Ospitate' che nella scorsa stagione non hanno fatto felici i dirigenti dell', per usare un eufemismo. E puntualmente la moglie di Mauro Icardi ha fornito elementi interessanti sull'argentino.

Segui Inter-Lecce in diretta streaming su DAZN

Dopo aver parlato della volontà di Icardi di restare all'Inter, Wanda Nara riceve una dura critica da parte di Antonio Cassano, ospite anche lui. Queste le parole dell'ex giocatore.

"Riconfermo quello che ho detto mesi fa. Icardi fa la fine di Ramires, non mette più piede in campo. E' finito. Non lo vede più il campo. Icardi sta aspettando la , questa è la verità. A ci vanno a piedi lui e Wanda".