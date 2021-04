Cassano contro Inter, Juventus e Milan: "Facessero un campionato a parte"

Antonio Cassano nel consueto appuntamento alla 'Bobo TV', si scaglia contro la creazione della Superlega, con i soliti toni non propriamente pacati.

L'ex giocatore di Roma e Real Madrid si mette di traverso soprattutto nei confronti di Juventus, Inter e Milan, le squadre italiane che hanno deciso di prendere parte alla Superlega.

"Non sta né in cielo né in terra. Queste squadre non possono voler fare un campionato a sé. Devono capire che il calcio è della gente che ama questo sport, poi devono capire che le piccole squadre sono un contorno molto importante. Io chiederei alla FIGC di escludere Juventus, Inter e Milan e di fargli fare un campionato a parte, solo a loro tre. Non rompessero i coglioni. Devono capire che non comandano solo loro. Do un consiglio a Gravina: volete fare questo? Bene, fatevi i cazzi vostri, ma siete fuori dal campionato italiano".