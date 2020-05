Cassano contro i direttori sportivi: "Stanno lì solo a prendere lo stipendio"

In diretta Instagram con Vieri, Cassano spara a zero contro i direttori sportivi italiani: "Ci sono solo Ausilio, Sabatini e Rossi, poi poca roba..."

Ormai è un appuntamento fisso quello di Christian Vieri su Instagram. L'ex calciatore ha messo in scena quasi una vera e propria , con tanti ospiti ogni sera. Oggi è stato il turno di Antonio Cassano, suo attuale amico.

L'ex giocatore della come sempre non è stato leggero nelle sue dichiarazioni, sparando a zero contro i direttore sportivi italiani, colpevoli secondo lui di non andare a pescare i veri talenti in giro per il mondo.

"Ci sono tre, quattro direttori sportivi buoni in , gli altri stanno lì a prendere lo stipendio. Ci sono Ausilio, Sabatini, Rossi... Tare pure bravo, ma ha un presidente come Lotito veramente bravo. Per il resto poca roba... Ausilio numero uno, Sabatini un genio e Rossi del molto bravo".

Ricordiamo che Antonio Cassano sta studiando proprio per diventare direttore sportivo e in queste dirette su Instagram con l'amico Vieri si diverte anche a fornire i suoi nomi, i talenti che ha visto ed i calciatori che crede possano sfondare ad alti livelli.