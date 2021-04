Cassano contro Conte: "Andrei dal presidente e chiederei di mandarlo via"

Antonio Cassano ancora una volta duro con l'Inter e con Conte: "Il suo calcio mi fa rabbrividire. Mette un pullman davanti alla porta e non passi".

Antonio Cassano all'attacco. Di nuovo. E i bersagli sono i soliti: l'Inter che non gioca bene, Antonio Conte che non la fa giocar bene. Conta poco una classifica che vede i nerazzurri ormai lanciati verso lo Scudetto: all'ex attaccante la capolista proprio non piace.

Cassano non perde occasione per ribadirlo nella consueta chiacchierata con Christian Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani. Il salottino virtuale è quello di Bobo Tv, su Twitch. E ancora una volta sono bordate.

"L'Inter vincerà lo Scudetto, perché può solo buttarlo dalla finestra, ma lo devo dire a malincuore: non gioca bene. Nuovi innesti? E chi? Conte campioni non ne vuole".

La questione principale, secondo Cassano riguarda il 3-5-2 di Conte. Ma solo parzialmente. Perché c'è difesa a tre e difesa a tre.

"Anche l'Ajax di van Gaal giocava a tre in difesa. Ma Conte gioca col 5-3-2, tutti dietro alla linea della palla, tutti davanti alla porta. Mette il pullman e non passi. A me questo calcio fa rabbrividire. Io se avessi un allenatore così andrei dal presidente e gli direi: 'Mandalo via'".

Considerazioni impietose nei confronti di Conte, che intanto fa spallucce e va avanti per la propria strada: nonostante il successo ottenuto dal Milan nell'anticipo di Parma, l'Inter conta ormai le settimane che la separano dal suo diciannovesimo Scudetto.