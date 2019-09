Cassano non ha dubbi: "A Conte non frega nulla del Barça, preferisce battere la Juve"

o ? Per Antonio Cassano non ci sono dubbi su quale sia la partita più importante e sentita tra i due big match che affronterà l'. E il fattore determinante è Antonio Conte.

Ospite a 'Tiki Taka', il fantasista barese ha affermato che il tecnico nerazzurro è il vero top player. E che è disposto a tutto pur di battere la Juventus, la sua ex squadra. Anche sacrifcare il match contro il Barcellona.

"La è una delle squadre più forti d’Europa, è tre volte più forte dell’Inter. Conte però pareggia la situazione: l’Inter ha tanti buoni giocatori e un fuoriclasse in panchina, la Juve ha un buon allenatore e tanti fuoriclasse in campo. Io penso abbiano paura di Conte, a lui non frega niente del Barcellona. Li gaserà talmente tanto che esploderà lo stadio. Preferisce vincere contro la Juve tutta la vita".