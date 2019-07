Cassano consiglia l'Inter sul calciomercato: "Si faccia dare Higuain, è molto più forte di Icardi"

Il calcio giocato fa ormai parte del suo passato, ma Antonio Cassano continua a seguire con grande interesse le vicende calcistiche e intervistato da 'Sky Sport24' da Santa Margherita di Pula ha parlato senza peli sulla lingua di vari argomenti, iniziando dall' e dalle scelte societarie e di calciomercato.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

"A me Lukaku non piace, 85 milioni per lui sono una follia. Da tifoso dico: 'Visto che la vuole Icardi, magari si facciano dare Higuain. Dicono sia un peso per la , si prendano Icardi, danno dei soldi e prendono Gonzalo che da tifoso secondo me è molto più forte' ".