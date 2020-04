Cassano consiglia il Barcellona: "Messi al centro, Neymar a sinistra, Sancho a destra"

L'ex campione barese ha parlato del futuro attacco del Barcellona, evidenziando come sia difficile per Messi giocare nuovamente a destra.

Deludente in , continuamente in lotta per il titolo e spesso vincente. Quale sarà il futuro del ? Ancora legato a Leo Messi, che a meno di sorprese continuerà a vestire la maglia blaugrana anche oltre il 2020. Magari senza poter partire dalla fascia per poi accentrarsi.

Antonio Cassano, in una delle consuete dirette Instagram con Vieri, ha parlato del possibile nuovo ruolo di Messi, oramai 33enne e non più a inizio carriera. Sempre devastante, potrebbe però continuare punta per essere sempre al top in campionato.

"Ipotizziamo che Suarez abbia qualche problema, Messi deve essere centravanti. Non ha più vent'anni".

Cassano è poi andato oltre, parlando di fantamercato per le prossime stagioni del Barcellona:

"Messi centravanti, Neymar a sinistra e Sancho a destra. Apposto. Do via Dembelè, questa gente qua...".

Per Cassano troppo elevata la spesa operata dal Barcellona per gli ultimi grandi acquisti in attacco:

"Tra Griezmann e Dembelè hanno speso 250 milioni"

Difficile però che il Barcellona possa arrivare a due grandi campioni come Neymar e Sancho nel corso del 2020 visti i problemi finanziari causati dalla pandemia di coronavirus. Del resto anche senza l'emergenza, arrivi top a tale livello sarebbero stati comunque duri. Uno sì, due più complicato.

Ma occhio alle sorprese: chissà se i catalani riusciranno a rendere realtà il desiderio di Cassano, grande ammiratore del Barcellona nonostante il passato al .