Cassano punta su Castrovilli: "L'unico giovane italiano che farà carriera"

Antonio Cassano elogia il viola Gaetano Castrovilli: "Credo che potrà avere una grande carriera. Già quest'anno mi ha impressionato".

Tra una diretta Instagram e l'altra, tra una chiacchierata e l'altra con appassionati ed ex colleghi, raramente Antonio Cassano si lascia andare a dichiarazioni banali. Ed è stato così anche quando l'argomento è caduto su Gaetano Castrovilli.

Nel suo ultimo live social, l'ex fantasista di Bari, , , , , e ha parlato proprio del talento della . Con toni particolarmente entusiasti, specialmente se rapportati alle frequenti e celebri critiche di Cassano nei confronti del calcio attuale.

"Castrovilli mi piace molto, credo che potrà avere una grande carriera. Io sono convinto che sia l'unico giovane italiano che potrà fare qualcosa di davvero importante nella propria carriera. Già quest'anno mi ha impressionato".

23 anni compiuti da qualche mese, già 24 presenze collezionate in al suo primo anno ai massimi livelli, con 3 reti segnate. Un bel biglietto da visita per Castrovilli. Tanto da meritarsi gli elogi non solo dell'ambiente viola, ma anche di Cassano.

Lo stesso Cassano, qualche tempo fa, aveva peraltro speso parole dolci nei confronti di un altro gioiello dall'età verdissima: Jorge Carrascal, fantasista del River Plate, considerato dal barese "il prossimo fenomeno del calcio".