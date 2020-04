Cassano ammette: "Tornare a giocare? Accetterei solo l'Entella"

Antonio Cassano, intervistato da 'Sky Sport', ha parlato a ruota libera: "Sono il più grande talento? Sì, ma buttato via".

Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', rispondendo anche a molte domande dei tifosi da casa. L'ex calciatore di e ha ripercorso alcune tappe della propria vita e carriera calcistica.

"Il mio più grande rimpianto è stata ovviamente l'esperienza al . A 23 anni arrivi nella squadra più forte del mondo e non riesce a fare quello che devi. Nemmeno Capello ha potto fare niente con me, anche se mi ha dato almeno due occasioni. Ho sbagliato io".

Cassano poi ammette anche le sue gravi carenze dal punto di vista professionale.

"Se sono stato il più grande talento italiano? Sì, però buttato via. Quante cose sbagliate che ho fatto, non allenandomi, litigando con tutti. Solo adesso, da padre, ho capito queste cose".

Ma adesso nella vita di Cassano sembra esserci solo il desiderio di diventare direttore sportivo.

"Se adesso ho intrapreso la strada per diventare direttore sportivo, è tutto merito di Piero Ausilio. Il miglior direttore sportivo in circolazione secondo me, anche se non si vende bene. Il mio sogno è fare il direttore sportivo. Ferrero aspetta una mia risposta? Vedremo..."

Non mancano i rimpianti evidentemente a Cassano, che ricorda anche gli anni del con un certo dispiacere.

"Al Milan senza il mio problema al cuore vincevamo anche il secondo Scudetto contro la . Ibrahimovic? Un rapporto speciale, lui impazziva a giocare con me. Io giocavo per lui, non per fare goal. Lui è uno che si seccava con gli altri quando non gli mettevano la palla giusta, per questo voleva giocare con me".

Cassano poi a sorpresa non chiude le porte ad un possibile ritorno al calcio giocato.

"Ad oggi c'è solo una squadra che potrei accettare, con contratto in bianco, l'Entella".

Per tornare su un argomento a lui caro, Cassano conclude spiegando la differenza secondo lui tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo.