Caso Zouma al West Ham: consegnati ad un ente i due gatti maltrattati

In Inghilterra tiene banco la questione relativa a Kurt Zouma. Ha fatto particolare scalpore nei giorni scorsi un video diffuso sul web nel quale il difensore francese del West Ham prendeva a calci i propri gatti.







In un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club londinese ha affermato che il giocatore è stato multato e che i suoi due gatti sono stati consegnati alla RSPCA, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ente benefico che si adopera per il benessere degli animali.

L'articolo prosegue qui sotto







“Il West Ham conferma che il club sta supportando un’indagine della RSPCA riguardo le azioni di Kurt Zouma mostrate nei video diffusi in rete negli scorsi giorni.

Kurt e il club stanno cooperando totalmente e il giocatore ha volontariamente rispettato i primi passi del processo, inclusa la consegna dei due gatti della sua famiglia alla RSPCA. Kurt è molto dispiaciuto per l’accaduto e, come tutti nel club, comprende appieno la profondità dei sentimenti riguardo all’incidente e la necessità di prendere azioni a riguardo.

Separatamente dall’indagine della RSPCA, in attesa di ulteriori sanzioni una volta che questo procedimento sarà terminato, il West Ham conferma che Zouma è stato multato per il massimo importo possibile. Il giocatore ha accettato la sanzione e chiesto che fosse devoluta a enti benefici per iil benessere degli animali.

Il West Ham condanna le azioni di Kurt e continua a gestire l'indagine con massima serietà. Riteniamo tuttavia che ora sia importante lasciare che la RSPCA conduca le proprie indagini in modo equo e non rilasceremo ulteriori commenti".







Ieri sera Zouma è regolarmente sceso in campo nel match vinto contro il Watford, seppur ripetutamente beccato dai tifosi che lo hanno ironicamente preso in giro ad ogni fallo subito urlandogli che “è così che si sentono i tuoi gatti”.