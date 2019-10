Caso Turchia, Uva: "Niente finale Champions a Istanbul? Valuteremo la situazione"

La delicata questione politica della rischia di invadere anche il mondo del calcio in modo serio. Negli ultimi giorni si è ipotizzato addirittura di revocare la finale di attualmente in programma a Istanbul, ma il vicepresidente dell'UEFA Michele Uva predica calma.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', Uva chiede tempo per effettuare le riflessioni del caso sulla situazione della capitale turca:

"E' ovvio che tutte le cose vanno viste e discusse dentro l'Esecutivo, revocare una finale è un atto forte e penso che adesso non siamo nelle condizioni di poterne parlare e discutere. E' chiaro che con il comitato esecutivo ed il presidente Ceferin, valuteremo le situazioni, ma mi sembra assolutamente prematuro parlare di sanzioni a questo livello".

Il saluto militare durante l'esultanza finale dei giocatori turchi in occasione del match contro l'Albania ha fatto discutere:

"Il momento politico non è dei migliori e anche se c'è una separazione netta fra gli aspetti politici e quelli sportivi, il calcio non può fare finta di nulla rispetto a quello che sta succedendo. Federazioni, giocatori e allenatori sono sottoposti a regole precise e una violazione di queste regole comporta delle indagini suppletive ed eventualmente delle sanzioni. Lo sport, e soprattutto il calcio che ha una esposizione mediatica mondiale, non può permettersi segni distintivi di natura politica. Certi gesti sono assolutamente da biasimare".