Caso Superlega, nessuna sanzione al momento dalla UEFA ai dodici club

La UEFA ha deciso, almeno per il momento, di non sanzionare i dodici club che hanno aderito alla Superlega.

Quella che si avvia alla conclusione è stata per la UEFA una delle settimane più difficili della sua storia recente. La decisione di dodici club di crearsi una propria competizione, ovvero la Superlega, si è abbattuta con la forza di un autentico terremoto sul calcio europeo, prima che il progetto naufragasse in maniera clamorosa nel giro di poche ore.

In questi ultimi giorni si è parlato molto di possibili sanzioni da parte del massimo organo calcistico europeo a carico di Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Juventus, Milan ed Inter, ma almeno per il momento non verranno presi provvedimenti.

A Nyon oggi si è svolto il Comitato Esecutivo UEFA e al suo interno non sono state prese decisioni in tal senso. Come riportato da Sky, resta fortissima l’irritazione dei vertici dell’organo calcistico ma, prima di prendere qualsiasi provvedimento, si aspetteranno ancora alcuni pareri legali.

La questione potrebbe quindi essere stata solo rimandata e riguardo all’argomento Superlega la UEFA al momento si è limitata ad emettere una breve nota.

“Il Comitato Esecutivo UEFA è stato aggiornato sugli ultimi sviluppi riguardanti la cosiddetta ‘Superlega’, comprese le opzioni a disposizione della UEFA ed i passi che sta prendendo in considerazione”.

I prossimi giorni, o i prossimi mesi, diranno quindi se e come la UEFA intenderà muoversi contro le ‘dodici ribelli’.