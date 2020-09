Caso Suarez, parla Paratici: "Non sono un magistrato, non mi son fatto nessuna idea"

Il dirigente bianconero ha parlato delle polemiche riguardo l'esame di Suarez in Italia per il passaporto: "Pieno rispetto delle regole".

A pochi minuti dall'inizio di - , Fabio Paratici ha parlato del tema principale degli ultimi giorni. Nello specifico il caso di Suarez e dell'esame di italiano per ottenere il passaporto in quel di , sotto la lente d'ingrandimento in tutta Itaia.

Intervistato da Sky Sport, Paratici ha parlato di come ci fosse l'eventualità dell'ingaggio del campione uruguagio, tra l'altro super nell'esordio con la maglia dell' con una doppietta e un assist dopo l'ingresso in campo. Il dirigente della Juventus si è espresso così a tal riguardo:

"Siamo serenissimi. Nessuna leggerezza da parte del club. Si è verificata l’opportunità che Suarez si liberasse dal , abbiamo fatto tutte le verifiche necessarie nella massima trasparenza e nel pieno rispetto delle regole".

"Non sono un magistrato nè un poliziotto. Non so bene come vanno queste cose, non mi son fatto nessuna idea".

"Abbiamo cercato di acquistarlo ma l'Atletico non sbloccava l'opzione prestito. Siamo andati avanti con Dzeko e non lo abbiamo mai mollato. Se si fosse sbloccato Milik sarebbe arrivato il bosniaco, ma siamo felicissimi di averlo qui. E' uno di noi".

Ma che idea si è fatto Paratici delle indagini? Il Chief Football Officer della Juventus non si è sbilanciato:Alla fine dopo tanti nomi, da, passando per Milik e lo stesso Suarez, è arrivato il vecchio bianconero Morata:

Con Dzeko, in ogni caso, nessun rancore: