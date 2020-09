Corriere della Sera - Caso Suarez, il direttore dell'Università: "La Juve poi ci manderà i Primavera"

Continua a far discutere il ‘Caso Suarez’. Secondo il ‘Corriere della Sera’, c’era la promessa di una collaborazione tra Juve ed Università.

Il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, nelle scorse ore ha deciso di bloccare l’attività investigativa a tempo indeterminato a causa di ripetute violazioni del segreto istruttorio, il ‘Caso Suarez’ però continua a far discutere e anche nelle ultime ore sono spuntati nuovi retroscena.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, lo scorso 11 settembre il direttore dell’Università per stranieri di , Simone Olivieri, parlando con Lorenzo Rocca, il docente che poi avrebbe dovuto esaminare l’attaccante uruguaiano per fargli ottenere la cittadinanza italiana, ha svelato la possibilità di fare un accordo con la .

“Ho parlato con gli avvocati della , dopo Suarez facciamo un accordo, ci mandano i calciatori della Primavera”.

Secondo il ‘Corriere della Sera’, si tratta della conferma della promessa ricevuta dall’avvocatessa Maria Turco, che lavora nello studio di Luigi Chiappero, da anni legale del club bianconero: nel caso in cui Suarez riesca a superare l’esame, potrebbe venire a crearsi una collaborazione duratura.

Nei giorni precedenti all’arrivo dell'attaccante (che poi si sarebbe trasferito all') a Perugia, fino all’ottenimento del certificato dopo un test di appena dodici minuti, ci sono state numerose conversazioni atte ad appurare che ci potesse essere la possibilità di accontentare le richieste provenienti dalla dirigenza della Juventus.

Il primo a muoversi è stato il direttore sportivo Fabio Cherubini e da lì in poi è nato un contatto diretto che porta l’11 settembre Simone Olivieri a raccomandarsi con Rocca.

“Mi ha chiamato Paratici, il diesse della Juve, per Suarez. Tocca fare le cose per bene, sennò passiamo per mercenari”.

L’esame di Suarez durerà poi una manciata di minuti e sarà lo stesso Rocca a trovare la motivazione per spiegare il perché di un test così veloce.

“Possiamo sfruttare ‘sta cosa del Covid che il pubblico non può entrare”.

All’attaccante verranno poste solo domande concordate con risposte imparate a memoria e lo stesso Rocca spiegherà.