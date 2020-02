Caso social al Barcellona, parla Messi: "E' una cosa strana, vedremo"

Le ultime settimane sono state molto complicate per il . Prima il botta e risposta a distanza tra Abidal e Messi e poi le voci legate al possibile accordo tra il club ed una società per gestire account social che sarebbero serviti a screditare personaggi del calibro dello stesso fenomeno argentino, Piqué e Xavi, hanno contribuito a rendere l’ambiente blaugrana incandescente.

Lionel Messi, in un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo che verrà pubblicata integralmente giovedì mattina, ha parlato del momento che sta vivendo e del suo rapporto con il Barça.

Il fuoriclasse argentino ha parlato anche delle voci legate al possibile ‘scandalo social’.

“La cosa mi ha sorpreso in po’, non ero qui ma in viaggio. Quando sono arrivato ho appreso il tutto. Il presidente ci ha ribadito le stesse cose che ha detto in pubblico e in conferenza stampa. Ci ha parlato della situazione e di cosa era successo, non posso aggiungere altro. La verità è che è strano che accadano cose del genere, ma hanno anche detto che ci sarebbero state delle prove. Dovremo aspettare per vedere se è vero o no. Non possiamo dire molto, dobbiamo solo capire che cosa succederà. Mi è sembrato veramente tutto strano”.