Caso Reus, solo 12 giocatori in rosa: mancano gli stipendi

Il Reus Deportiu è rimasto con 12 calciatori. Mancano gli stipendi da settimane ma il Giudice Disciplinare ha annunciato che continuerà a giocare.

Situazione complicata quella del Reus Deportiu, club militante nella Segunda Division spagnola. A preoccupare al momento non è tanto il penultimo posto in classifica ma situazioni extracalcistiche.

Dal 10 dicembre ad oggi molti calciatori hanno lasciato il club, facendo così ridurre la rosa attuale a soli 12 giocatori. La causa? Il mancato pagamento degli stipendi. Il club spagnolo versa infatti in una situazione economica difficilissima.

Per far fronte alle tante ed improvvise partenze, la società si è vista costretta a promuovere in prima squadra diversi giocatori delle giovanili, potendo così raggiungere la quota di 12 tesserati, tetto minimo per poter partecipare al campionato.

Nonostante le tante proteste dei calciatori, il Giudice Disciplinare della Liga nella giornata odierna ha sancito che la società dovrà comunque proseguire il campionato. Una situazione che potrebbe però non verificarsi, visto che altri due giocatori hanno intenzione di lasciare il club nei prossimi giorni.