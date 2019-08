Caso Neymar, ultimatum del PSG al brasiliano: decisione entro il 10 agosto

Continua a far discutere il caso Neymar al PSG: il brasiliano vuole tornare al Barcellona, ma il club pretende chiarezza entro il 10 agosto.

Prosegue il braccio di ferro fra il brasiliano Neymar e il . L'attaccante verdeoro vorrebbe lasciare Parigi per trasferirsi nuovamente al , ma il suo club ha altri programmi e vorrebbe tenerlo almeno per un'altra stagione. Così, secondo quanto riferisce 'L'Equipe', avrebbe mandato al giocatore un ultimatum, pretendendo da lui una presa di posizione chiara entro il 10 agosto, data di inizio della nuova .

La situazione appare al momento molto complicata: se da un lato è chiara la volontà dell'attaccante di far ritorno in Catalogna, infatti, al momento il Barcellona, che nel 2017 aveva incassato 222 milioni di euro per cederlo al PSG, non ha formulato offerte ufficiali ai parigini.

Non solo, il club francese non sarebbe disposto ad inserire nella trattative contropartite tecniche come Coutinho e Rakitic, e vorrebbe solamente denaro cash, vista anche la super clausola da 300 milioni di euro presente nel contratto del giocatore, che scade nel 2022.

La scelta di Neymar di non parlare e di non farsi praticamente mai vedere in pubblico nelle ultime settimane sta creando inoltre non pochi problemi alla società parigini, che contava anche sulla sua fama per la tournée asiatica della squadra nel precampionato. Proprio in tal senso, secondo 'Sport', il D.s. Leonardo avrebbe programmato un incontro in con il giocatore per provare a proporgli un patto di non belligeranza.

Il dirigente vorrebbe chiedere a Neymar di restare un'altra stagione in riva alla Senna, per poi essere lasciato libero di trasferirsi nell'estate 2020. La situazione fra le parti resta però tesa. Il futuro di Neymar è quanto mai incerto e non possono essere esclusi ulteriori colpi di scena nei prossimi giorni.