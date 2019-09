Caso Neuer-Ter Stegen, Hoeness minaccia la Germania: "Non invieremo più giocatori alla Nazionale"

Oliver Bierhoff, direttore tecnico della Germania, risponde alla provocazione di Hoeness: "La FIFA obbliga i club a inviare i giocatori in Nazionale".

Una polemica che sta tenendo banco in ormai da qualche settimana e della quale è tornato a parlare il presidente del , Uli Hoeness. La diatriba che si è creata tra Manuel Neuer e Marc-Andre ter Stegen per chi debba essere il portiere titolare della Nazionale non è infatti per nulla piaciuta al numero uno dei bavaresi.

Secondo Hoeness non ci devono infatti essere dubbi sul fatto che il posto da leader spetti a Neuer e che ter Stegen si debba accontentare di fare da secondo senza continuare ad alimentare le polemiche.

L'estremo difensore del nelle ultime settimane ha infatti mostrato tutto il proprio disappunto per essere stato scalzato nuovamente da Neuer dopo che il portiere del ha recuperato completamente dall'ultimo infortunio, mettendo in una scomoda posizione la Germania.

Per Hoeness il modo in cui la Nazionale ha poi gestito la vincenda è stato inappropiato, con il dirigente bavarese che a 'Sport Bild' è arrivato addirittura a minacciare la Federazione.

"Non lo accetteremmo mai [che Ter Stegen sostituisca Neuer come portiere titolare]. In questo caso, non invieremo più giocatori alla Nazionale".

Una dichiarazione molto forte alla quale ha risposto con fermezza Oliver Bierhoff, direttore tecnico della Mannschaft.

"Secondo le regole della FIFA, un club è obbligato a inviare i propri giocatori alla squadra Nazionale in ogni caso".

Minaccia rispedita al mittende dunque ma polemica che resta più accesa che mai. Non resta che attendere le prossime puntate.