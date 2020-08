Caso Messi, tifosi del Barcellona fuori dal 'Camp Nou'

I tifosi del Barcellona si sono presentati davanti al 'Camp Nou' per chiedere le dimissioni di Bartomeu dopo le voci sull'addio di Messi.

E' una notte caldissima a e non solo per le condizioni climatiche. Dopo le voci sull'imminente addio di Lionel Messi, infatti, scendono in campo anche i tifosi.

Un gruppo di supporters blaugrana si è presentato in serata davanti al 'Camp Nou' per contestare la dirigenza ed in particolare il presidente Bartomeu del quale vengono chieste le dimissioni.

🔴 🔵 Muchos aficionados delante de las oficinas gritando "Bartomeu, dimissió"



🏡 Ya han salido el vicepresidente económico, Jordi Moix y el tesorero, David Bellver



📻 Aficionados y primeras reacciones hoy en el @partidazocope pic.twitter.com/yhQ6bnRkMJ — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 25, 2020

Il gruppetto di tifosi, a dire il vero non troppo numeroso, manifesta in questo modo il proprio supporto a Messi mentre secondo quanto riporta 'TyC Sports' alcuni membri del consiglio di amministrazione del Barcellona si sarebbero dimessi mentre altri vogliono sfiduciare Bartomeu.

Anche i presidenti del passato hanno espresso la loro opinione contraria, a partire da Joan Laporta, in carica dal 2003 al 2010, che con un tweet ha chiesto le dimissioni di Bartomeu.

“Bartomeu e la giunta devono dimettersi subito. Hanno minato il morale di Messi per salvarsi dalle turbolenze economiche e sportive che loro stessi hanno generato. Se si dimettessero, ci sarebbe qualche speranza che Messi rimanga”.

La parola fine alla telenovela Messi, insomma, non è ancora stata scritta. La lunga notte di Barcellona è appena iniziata.