Caso Lukaku, Demba Ba duro: "Vorrei che i neri lasciassero la A"

La seconda vittoria consecutiva sotto la guida di Conte, sì, ma anche e soprattutto gli ululati razzisti nei confronti di Romelu Lukaku. Ecco cosa rimarrà della serata di , più che il successo dell' grazie alle reti messe a segno da Lautaro Martinez e dal belga.

Un caso che, in poche ore, ha attirato l'attenzione del Giudice Sportivo e si è addirittura espanso quando la Curva Nord dell'Inter, paradossalmente, ha difeso i colpevoli dei 'buu'. Trovando, a sua volta, la disapprovazione totale di un calciatore di colore come Demba Ba, centravanti dell' , netto nel condannare quanto accaduto attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo.

And here's the reason why I decided not to play there when I could... And at that point I wish all the black players would get out of this league! Surely it won't stop their stupidity and hate but at least they won't affect other races. https://t.co/whu1XexYmy