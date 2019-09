Caso Lukaku, la Curva dell'Inter difende i tifosi del Cagliari: "Aiutavano la squadra"

La Curva Nord dell'Inter ha scritto una lettera a Lukaku per difendere i tifosi del Cagliari dopo gli insulti di domenica: "Non è stato razzismo".

Sono passati tre giorni dagli incresciosi atti di razzismo che hanno colpito Romelu Lukaku in - e la stesura di una lettera da parte della Curva Nord nerazzurra non ha fatto altro che creare nuove polemiche.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

'L'urlo della Nord' ha infatti divulgato sui propri account social una lettera indirizzata proprio a Romelu Lukaku e nella quale i nerazzurri provano a spiegare all'attaccante belga come gli insulti rivoltegli dai tifosi del Cagliari durante il match di domenica sera non siano stati razzisti.

Altre squadre

"Ciao Romelu, Ti scriviamo a nome della Curva Nord, si i ragazzi che ti han dato il benvenuto appena arrivato a Milano. Ci spiace molto che tu abbia pensato che quanto accaduto a Cagliari sia stato razzismo. Devi capire che l’ non è come molti altri paesi europei dove il razzismo è un VERO problema. Capiamo che ciò è quello che possa esserti sembrato ma non è così. In Italia usiamo certi “modi” solo per “aiutare la squadra” e cercare di rendere nervosi gli avversari non per razzismo ma per farli sbagliare".

Questo l'incipit di un post social che ha finito subito per far discutere, dal momento che la Curva Nord dell'Inter ha provato a giustificare l'atteggiamento razzista di alcuni tifosi del Cagliari spiegando come i loro insulti siano di fatto un semplice modo per distrarre l'avversario e non per offendere. Un concetto ribadito anche in chiusura.

"Ti preghiamo di aiutare a chiarire quello che realmente è il razzismo e che i tifosi italiani non sono razzisti. La lotta al VERO razzismo deve cominciare nelle scuole non negli stadi, i tifosi son solo tifosi e agiscono in modo differente allo stadio e nella vita reale. Stai certo che quello che dicono o fanno a un giocatore di colore avversario non è quello che direbbero o farebbero nella vita reale. I tifosi italiani non saranno perfetti ma sebbene comprendiamo la frustrazione che ti possono creare certe espressioni, queste non sono utilizzate a fini discriminatori. Ancora una volta ... BENVENUTO ROMELU".

Una spiegazione che ha aggiunto ulteriori polemiche a una faccende già molto delicata e per la quale la Lega Calcio ha deciso di disporre nuove indagini.

Che fatti come quello di Cagliari non si debbano più ripetere è infatti giusto nonché necessario, dal momento che la e tutto il movimento del calcio italiano non può più accettare un tale scempio nei propri stadi.