Caso Lautaro, Stellini chiede più attenzione: "Deve restare lucido"

Proteste da ogni parte per espulsioni, goal dubbi e chi più ne ha più ne metta. Alla fine però ottimo punto ottenuto dal a San Siro, mentre l' frena per la terza volta consecutiva lasciando il fianco scoperto a , e . Nerazzurri furiosi a fine gara.

Conte ha lasciato San Siro senza proferire parola, mentre Handanovic ha fatto mea culpa da capitano in virtù delle troppe occasioni sprecate. Stati d'animo opposti, con il rosso a Lautaro Martinez che ha generato un vespaio di polemiche sopratutto da parte dello stesso giocatore e del tecnico.

Cristian Stellini, collaboratore di Conte, ha invece parlato a mente fredda in sala stampa:

Per Stellini serve dunque semplicemente essere più cinici:

"Bisogna imparare a chiudere le gare e non lasciarsi prendere dall'ansia negli ultimi minuti. Nella ripresa abbiamo collezionato occasioni importanti, bisogna essere bravi per chiudere le partite".

Pochi minuti al termine e poca lucidità mentale da parte dell'Inter:

"Un episodio può indirizzare una gara, e non dobbiamo lasciarci prendere dalla rabbia".

Per Stellini nessun pericolo, domani è un altro giorno. Ma la stilettata a Lautaro trova comunque spazio:

"Bisogna mantenere la calma, non è una partita che decide una stagione. Quando ti viene a mancare un giocatore importante per più di una domenica, non è facile. Siamo già pieni di assenze. Lautaro ha avuto una reazione assolutamente eccessiva. Deve restare lucido".