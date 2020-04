Caso Jagiello, il Genoa dovrà versare 800 mila euro allo Zaglebie Lubin

Lo Zaglebie Lubin si era appellato alla FIFA in merito al trasferimento di Filip Jagiello al Genoa: il ricorso è stato accolto.

La FIFA ha risolto il caso riguardante Filip Jagiello, centrocampista classe '97 acquistato dal durante il mercato di gennaio del 2019 dai polacchi dello Zaglebie Lubin, che hanno rivendicato alcune irregolarità nella trattativa.

Il club polacco si è infatti rivolto ai vertici della FIFA sottolineando come non tutte le fasi dell'affare siano andate secondo gli accordi: il ricorso è stato accolto e dunque i rossoblù dovranno versare 800 mila euro nelle casse dello stesso Zaglebie.

Se il Genoa non provvederà a pagare la somma entro i tempi stabiliti andrà incontro al blocco del calciomercato. Jagiello era rimasto in prestito nel suo club fino a giugno 2019, per poi trasferirsi in e collezionare fin qui sette presenze in totale.