Caso in Milan-Torino: Kjaer si infortuna, Musacchio si rifiuta di entrare

Il difensore rossonero si ferma per un problema alla coscia. Al suo posto entra Gabbia: Musacchio rifiuta il cambio per "un fastidio al polpaccio".

Caos sul finire del primo tempo in - in casa rossonera. In vantaggio per 1-0, Stefano Pioli ha perso Simon Kjaer. Il centrale danese è uscito infortunato alla coscia sinistra: un poblema che lo ha costretto a uscire con la borsa del ghiaccio.

Al suo posto però non è entrato Mateo Musacchio , con cui è stato in ballottaggio Kjaer nelle ultime uscite: il sostituto è stato Matteo Gabbia , all'esordio assoluto in .

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il motivo sarebbe stato il rifiuto dell'ex di entare in campo per sostituire il compagno.

Altre squadre

Pioli avrebbe infatti optato per il giovane dopo il rifiuto di Musacchio di entrare in campo. Il centrale si stava già scaldando nelle solite rotazioni che attua Pioli dopo il 30'.

Ripetutamente richiamato per entrare in fretta al posto del compagno, il difensore argentino dopo un attimo di perplessità avrebbe detto di avere "un problema al polpaccio" .

Il tecnico non l'ha presa bene e ha richiamato Gabbia, che è entrato a freddo e si è messo al fianco di Alessio Romagnoli. Musacchio, invece, non è rientrato neanche in panchina per il secondo tempo.