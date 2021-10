Telegraaf - Caso Ihattaren alla Sampdoria, rientrato in Olanda per motivi privati

Arrivato in prestito dalla Juventus, non è ancora riuscito a fare il suo esordio. Sarà out anche nel weekend. Dall'Olanda vengono sollevati dubbi.

Sebbene sia stato uno dei talenti più applauditi sul panorama internazionale nei suoi inizi, Mohamed Ihattaen non ha avuto un grande impatto con il calcio italiano. Acquistato dalla Juventus e prestato alla Sampdoria, il classe 2002 non ha ancora fatto il suo esordio in blucerchiato.

Secondo quanto riferisce il ‘Telegraaf’, ci sarebbero persino dubbi che riguardano il suo comportamento fuori dal campo, confermando ciò che aveva riportato anche l’’Algemeen Dagblad’.

Secondo i giornali olandesi infatti Ihattaren avrebbe viaggiato molto tra Milano e Montecarlo per andare a trovare amici e conoscenti. In più, sarebbe stato "avvistato in più circostanze nei locali notturni di quelle città".

Uno stile di vita che non sarebbe stato ritenuto congruo a quello di un calciatore. Avrebbe anche mancato alcune sessioni di allenamento.

Il suo momento in campo poteva arrivare in questo fine settimana contro il Cagliari, invece non sarà a disposizione: è infatti rientrato in Olanda, a Utrecht, casa sua, per ragioni private.