Caso Icardi, Wanda Nara attacca La Gazzetta dello Sport: "Tutto sbagliato"

Polemica social tra Wanda Nara e La Gazzetta dello Sport: la moglie e agente di Mauro Icardi attacca la Rosea per un tweet sbagliato.

Nuova polemica social in casa Icardi. Dopo il post pubblicato nella giornata di ieri da Mauro Icardi, il quale aveva postato una sua foto in bianco e nero accompagnata dalla frase di Mark Twain "È meglio tenere la bocca chiusa e apparire stupidi che aprirla e fugare ogni dubbio", a scatenare nuove discussioni sono stati gli ultimi tweet della moglie e agente del giocatore, Wanda Nara.

Ospite fissa del programma sportivo delle reti Mediaset 'Tiki Taka', l'argentina ha ricordato ai telespettatori l'appuntamento di domenica sera su Canale 5, scatenando l'ira dei tifosi dell'Inter. In molti hanno infatti commentato il tweet, scagliandosi sia contro Wanda Nara che contro l'ormai ex capitano nerazzurro Mauro Icardi.

Si torna al lavoro !! Domenica di Tiki Taka 23:30 su canale 5 🖤 vi aspetto a tutti come sempre pic.twitter.com/XLntGXv9yR — wan (@wandaicardi27) 15 febbraio 2019

Una nuova polemica che a distanza di poche ora ha finito per scatenarne una seconda. In seguito a un articolo pubblicato da 'La Gazzetta dello Sport', nel quale la Rosea raccontava i fatti appena descritti, Wanda Nara ha infatti attaccato il noto quotidiano sportivo, sottolineando come il giorno riportato fosse quello sbagliato.

Un errore che l'argentina ha prontamente rimarcato, chiudendo il proprio messaggio con un eloquente "Tutto sbagliato", a indicare come il contenuto dell'articolo fosse in parte errato.

Domenica !! 😉 neanche quello bene !! Tutto sbagliato https://t.co/3Fkmkb9nTF — wan (@wandaicardi27) 15 febbraio 2019

La prossima puntata di Tiki Taka sarà in realtà domenica. Ci scusiamo per l'errore! — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) 15 febbraio 2019

Fosse solo questo l’errore di cui scusarsi... https://t.co/YPqJdZ0qYX — wan (@wandaicardi27) 15 febbraio 2019

In risposta, con un ulteriore tweet, 'La Gazzetta dello Sport' ha poi formulato le proprie scuse per l'errore commesso. Polemica chiusa? Assolutamente no. Non si è fatta attendere infatti l'ennesima risposta decisa di Wanda Nara.

Una tensione che dimostra come il momento in casa Icardi sia dei più delicati. Con la curiosità di sentire le prime dichiarazioni ufficiali di Wanda Nara, dopo la decisione dell'Inter di nominare Handanovic nuovo capitano del club, in continua crescita.