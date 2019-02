Caso Icardi, Costacurta contro Wanda Nara: “L'avrei cacciata di casa”

Un acceso dibattito è andato in scena ieri sera tra Alessandro Costacurta e Sandro Piccinini sul caso Icardi: l'ex difensore del Milan punta il dito contro la moglie e agente Wanda Nara dopo le dichiarazioni pubbliche fatte nelle ultime settimane.

Ai microfoni di 'Sky Sport', Costacurta commenta duramente il comportamento della compagna di Icardi.

"Se mia moglie avesse detto queste cose io le avrei detto: 'tu non lo dici, altrimenti vai via di casa', manca di rispetto ai compagni di squadra nerazzurri".

Seccata la replica di Piccinini, che invece difende la coppia Icardi-Wanda Nara.

Contro la compagna dell'attaccante argentino è intervenuto anche lo storico ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi.

"Se il mio procuratore avesse detto che preferiva qualcuno che mi desse cinque palloni piuttosto che il rinnovo lo avrei salutato il giorno dopo, perché poi la faccia ce la devo mettere io in quello spogliatoio. L'unica cosa che mi dispiace che ho letto oggi e mi sembra paradossale è che lui si aspetta le scuse dall'Inter. Se così fosse allora vuol dire che non si è capito nulla".

Sul caso Icardi si è espresso anche l'ex difensore dell'Inter Riccardo Ferri ai microfoni di 'Tiki Taka', rivolgendosi direttamente alla stessa Wanda Nara.

"Alcune dichiarazioni, ad esempio sul fatto di prendere qualche giocatore per dare più palloni a tuo marito per fare goal, all'interno dello spogliatoio hanno una risonanza enorme. Icardi il giorno dopo deve andare nello spogliatoio e dare delle giustificazioni. Tu metti in difficoltà il capitano dell'Inter. Se poi le giustificazioni non arrivano... Per risanare questa situazione Icardi deve chiudersi nello spogliatoio e confrontarsi con i compagni senza società e allenatore e uscire fino a quando non hanno trovato un accordo".