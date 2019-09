Caso Griezmann: Barcellona multato di 300 euro

La federcalcio spagnola ha punito Barcellona con 300 euro di multa per irregolarità legate all'acquisto di Griezmann dall'Atletico: graziata la punta.

punito con... 300 euro di multa. E' la decisione della federcalcio spagnola, che ha sanzionato così il club catalano per le irregolarità legate al trasferimento di Antoine Griezmann dall'.

Niente chiusura del Camp Nou per una giornata dunque, ossia il provvedimento alternativo proposto: alla fine si è deciso di comminare un'irrisoria sanzione economica ai blaugrana, rei di aver raggiunto un accordo con l'attaccante nel pieno della passata stagione e all'insaputa dei Colchoneros.

Il caso era stato sollevato dall'Atletico stesso, con delle email in proprio possesso che dimostravano la mossa attuata dal Barcellona su cui era stata aperta un'inchiesta. Culminata, come detto, in una multa da 300 euro.

Graziato invece Griezmann, ritenuto esente da responsabiità all'interno della vicenda: per i madrileni, sarà possibile presentare ricorso entro 10 giorni lavorativi.