Caso Gervinho, D'Aversa durissimo: "Aveva smesso, ringrazi il Parma"

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa regalando un ultimo giallo: quello legato all’approdo di Gervinho all’Al-Sadd.

L’attaccante ha di fatto apposto la firma sul contratto preparato dal club qatariota, ma la documentazione che avrebbe dovuto portare alla chiusura della trattativa non è arrivato entro i tempi previsti dal regolamento in e quindi il trasferimento è di fatto congelato.

Una beffa il che nel giro di pochi giorni ha comunque perso il suo giocatore di punta. Gervinho ha infatti spinto in maniera improvvisa per l’addio ai ducali i quali, dal canto loro, stanno ora valutando un ricorso.

Roberto D’Aversa, parlando ai microfoni di Sky dopo la partita pareggiata dal Parma sul campo del , ha riservato parole durissime all’attaccante.

“Vedremo con calma che cosa accadrà, ci sono stati dei problemi con i contratti. Gervinho ha fatto la stagione più bella della sua carriera grazie ad un gruppo che si è messo a disposizione. Deve ringraziare questi ragazzi perché prima di venire a Parma aveva smesso di giocare andando in . Non parlo di lui, parlo solo di chi vuole dare tutto per la nostra maglia. Farà le sue valutazioni e io e la società ci comporteremo di conseguenza”.