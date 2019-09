Caso Emre Can alla Juventus, tensione Sarri-Paratici: duro confronto sugli esuberi

Il caso Emre Can avrebbe fatto arrabbiare Sarri, il tecnico qualche settimana fa aveva chiesto alla Juventus di sfoltire la rosa per evitare problemi.

La retromarcia social di Emre Can dopo il durissimo sfogo nel ritiro della Germania ha calmato un po' le acque ma, secondo 'Il Corriere dello Sport', il caso dell'esclusione del tedesco dalla lista Champions ha comunque scosso l'ambiente .

In particolare il più nervoso per quanto accaduto sarebbe Maurizio Sarri, che sperava di non essere costretto a fare certe dolorose scelte dopo l'appello lanciato qualche settimana fa alla società.

"Avete idea di com’è la nostra rosa? Dobbiamo fare 6 tagli per la lista Champions, questo per esempio mai l’ho letto da qualche parte. Sennò certe scelte, a leggervi, sembrano folli… Magari abbiamo in testa delle soluzioni, ma se il mercato non ci aiuta allora è inutile. E' una situazione difficile, imbarazzante, perché rischiano di star fuori da quella lista giocatori di altissimo livello. Questa cosa va risolta".

Il calciomercato, invece, non ha aiutato Sarri che quindi il 2 settembre si è ritrovato costretto a tagliare due big dalla lista Champions. Scelta, come risaputo, ricaduta alla fine proprio su Emre Can e Mario Mandzukic.

Dopo lo sfogo del tedesco però Sarri avrebbe avuto un duro confronto con Paratici, al quale rimprovera di non aver ceduto i giocatori in esubero. Inoltre il tecnico sperava che a occuparsi di comunicare la decisione ai giocatori 'tagliati' e gestire il loro ovvio malcontento fosse la società.

Proprio per lo stesso motivo, d'altronde, Sarri prima dell'infortunio di Chiellini aveva dato l'ok alla cessione dell'ex pupillo Rugani. Cessione poi bloccata anche perché Boateng non convinceva il tecnico. E la tensione sale...