Caso Diawara, respinto il ricorso della Roma: resta la vittoria del Verona a tavolino

La Roma si vede respingere il ricorso dalla Corte d'appello della FIGC: resta quindi la vittoria a tavolino per 3-0 del Verona.

Brutta notizia per la , che resta 'condannata' alla sconfitta per tre a zero a tavolino contro il , partita riguardante la prima giornata di . La Corte d'appello della FIGC ha infatti respinto il ricorso giallorosso.

Ieri è andato in scena in via telematica il dibattimento con la linea difensiva della società giallorossa, con la Corte d’Appello Federale che si è riunità in in Camera di Consiglio fino alla tarda serata.

Oggi la decisione, che è stata quella di confermare la pena per la Roma. Ricordiamo che Amadou Diawara non era stato inserito nella distina di gara per un errore, mentre poi era stato schierato in campo da Fonseca.

Resta quindi invariata la classifica di Serie A, con la Roma a 14 punti ed il Verona a quota 12.