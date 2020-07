Goal di Verdi o autorete di Mateju? Caso da fantacalcio in Torino-Brescia

Verdi incrocia il diagonale in area del Brescia, decisiva la deviazione di Mateju, che insacca all'angolino basso.

Episodio dubbio in chiave fantacalcio nel secondo tempo di -, importante sfida salvezza: Verdi incrocia il diagonale in area ospite, la palla colpisce però il corpo del difensore Mateju, che insacca alle spalle del proprio portiere.

La traiettoria cambia del tutto sul tiro dell'attaccante italiano in occasione del pareggio granata: il tocco di Mateju appare decisivo e non lascia scampo a Joronen, che non può evitare la rete nell'angolo basso alla propria sinistra.

Per il momento la Lega assegna l'autorete al difensore delle Rondinelle, che dunque prenderebbe il malus al termine del match e toglierebbe il bonus a Verdi. In attesa del verdetto definitivo i possessori dell'attaccante incrociano le dita.