Caso da Fantacalcio in Atalanta-Juventus: goal di Higuain o autogoal di Toloi?

Giallo da fantacalcio in Atalanta-Juventus: Higuain calcia verso la porta, ma Toloi spiazza Gollini. Per ora il goal è assegnato al Pipita.

Goal di Higuain o autogoal di Toloi? Questo è il dubbio da Fantacalcio che ci si pone sul pareggio della contro l' , nell'anticipo delle 15.00 della 13ª giornata.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

L'episodio si è verifiicato al 73' ed è valso l'1-1 per i bianconeri. Il Pipita calcia nel traffico in area dopo un batti e ribatti, ma la deviazione del centrale dei bergamaschi è decisiva per spiazzare Gollini.

Per ora il goal è stato assegnato proprio a Gonzalo Higuain, autore del tiro, poiché la conclusione sembrava essere indirizzata verso la porta, anche se poi senza deviazione probabilmente il portiere avrebbe potuto parare.

La rete rimane in ogni caso al momento al numero 21 della Juventus. Salvo sorprese, la decisione non dovrebbe cambiare.