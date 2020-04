Caso al Celta Vigo: Smolov torna in Russia senza il permesso del club

L’attaccante del Celta Vigo, Fedor Smolov, nelle scorse ore ha fatto ritorno in Russia. Il suo club non l’aveva autorizzato a partire.

Secondo caso in pochi giorni in casa Vigo. Dopo Pione Sisto, anche Fedor Smolov ha deciso di infrangere quelle che erano le regole imposte dal suo club in piena emergenza Coronavirus, e di lasciare la per far ritorno in .

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’attaccante è partito con un volo privato, probabilmente per prendere parte alla festa di compleanno della, Maria Yumasheva, che sta per compiere 18 anni.

Parlando ad AS, una fonte del Celta ha confermato la partenza di Smolov.

“Il giocatore ci ha ripetutamente chiesto il permesso di recarsi in Russia per motivi personali. Il club non poteva concedergli tale permesso perché è un qualcosa che LaLiga non autorizzava, ma il giocatore ha prontamente riferito i suoi movimenti ed è partito con l’impegno di tornare dopo aver risolto le sue questioni personali”.

L’agenzia che rappresenta Smolov, la ProSports Management, ha tuttavia fornito alla stampa russa una diversa versione dei fatti.